Duras: Voda v Česku už dochází. Rozhlédněte se, mizí hmyz a ptáci, žížaly jsme vyhubili | info.cz

Hydrobiolog Jindřich Duras nemá o stavu české krajiny dobré zprávy. Od komunismu se toho prý totiž v péči o lesy, pole nebo rybníky moc nezměnilo. Třeba půda je na tom dle jeho názoru – hlavně, co se zadržování vody týče – velmi špatně. Dobře to prý dokazuje např. skutečnost, že ve volné přírodě nejsou po dešti vidět žížaly. Dříve je živily organismy v půdě, teď tam zřejmě už vůbec nejsou. Pesticidů je naopak dle Durase až až.

„Půda je čím dál horší, ale výnosy v zemědělství pořád stoupají. Zpřesňují se aplikace hnojiv i pesticidů. Vypadá to výborně, ale když rozmazlujeme rostlinu, tak přestává investovat do půdy, kde by měla brát živiny,“ vysvětluje jeden z problémů Duras. Vítá sice různé projekty, které pomáhají např. v zadržování vody v krajině. Podle něj by ale řešení mělo být mnohem komplexnější. Nejde přitom jen o politiky, lidé by dle jeho názoru měli začít u sebe.

Podle Durase bychom se měli inspirovat v zahraničí. Třeba v Kapském městě už voda došla. A ihned se začala dělat „nádherná opatření“, po kterých host Pavla Štrunce volá už dnes. „Ale obávám se, že je nám zatím málo zle,“ dodává Duras.

Proč Česko nemá protierozní vyhlášku? Proč se nedaří zadržovat půdu? A jaká opatření by pomohla? Podívejte se na video v úvodu článku.