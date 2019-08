Ekonom: Babišův největší nepřítel je Trump. Až udeří, nebude na důchody, plán B není | info.cz

Německá ekonomika zpomaluje a na podzim bude možná ještě hůř. Donald Trump totiž reálně koketuje s myšlenkou, že vstoupí do obchodní války s Evropskou unií. Zavedení nových cel na německá auta by totiž výrazně ovlivnilo i české subdodavatele, míní hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Připomíná, že už teď německá ekonomika míří do recese, česká vláda přitom dál spoléhá na globalizovaný ekonomický trh a nemá žádný záložní plán. Už brzy tak zřejmě přijdou první signály zpomalení ekonomiky. A s ním i problémy na výdajové stránce státní kasy. Co nám hrozí? Proč je na místě obávat se vzestupu nacionalistických uskupení? Byla chyba, že se na summitu G7 řešily požáry Amazonských pralesů? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.