Ekonom: Češi důchodům nerozumí. Ročně zmizí 20 miliard, devět stovek navíc je nesmysl | info.cz

Profesor ekonomie Jaroslav Vostatek patří k předním českým expertům na penzijní reformu. Volá po ní už několik let, dokonce na toto téma napsal i knihu. Jeden z hlavních problémů je dle Vostatka to, že tuzemskému systému skoro nikdo nerozumí. I kvůli tomu pak u voličů vyhrávají jednoduché sliby o přídavku pro všechny. Vostatek by rád zavedl rovný důchod pro všechny, který by doplnila zásluhová část – tedy peníze zaplacené za sociální pojištění. Vostatek zároveň kritizuje spoření u penzijních společností. Lidé prý často spoří směšné částky, stát na tom tratí a velké peníze vydělají právě finanční domy. V kolika půjdou do důchodu dnešní třicátníci? Proč Vostatek kritizuje rodičovský příspěvek? Brzdí tuzemskou ekonomiku chudé matky? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.