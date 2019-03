Ekonom Lux: Celoživotní nájem bude norma. Zvykejte si, byty kupují bohatí a investoři

Bydlet ve vlastním? Kvůli stále se zvyšujícím cenám nemovitostí začíná jít o luxus, který si většina lidí nemůže dovolit. V rozhovoru s Pavlem Štruncem to tvrdí ekonom a sociolog z Akademie věd České republiky Martin Lux. Podle něj se ceny nemovitostí ve větších městech dostaly do bubliny, která se v jistých ohledech podobá té z roku 2007, tedy těsně před globální ekonomickou krizí. Lux si netroufá odhadnout, kdy zmíněná bublina praskne, jedno je ale jisté už teď: Majetkové nepoměry připomínají rozevírající se nůžky. V různých regionech totiž ceny bytů rostly výrazně rozdílně. Lux připomíná, že zásahy státu a ČNB fungují hlavně na straně poptávky, výstavba nových bytů prý moc nepomůže. Proč? Která opatření by tedy mohla pomoct k větší dostupnosti bydlení? Může špatná bytová situace vyhnat do ulic mladé? Dojde až na vyvlastňování? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.