Ekonom varuje: Musí přijít politická změna, jinak budou byty jen pro bohatší, budeme jako Londýn

Praha jako Londýn. Tedy alespoň co se schopností lidí koupit si byt týče. Ekonom Miroslav Zámečník tvrdí, že pokud se nezmění politická reprezentace v Praze, bytová situace se bude dál zhoršovat. „Jsme strůjci svého osudu,“ dodává. Vždycky tu podle něj bude třída, která si byt prostě nedovolí, Praze ale chybí tisíce bytů a stavění je prý příliš komplikované. Zámečník přitom chválí snahu ČNB zpřísnit pravidla pro hypotéky. V čem můžou komplikovanější hypotéky pomoci? Kolik budou stát byty za deset let? A kdo za to může? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.