Ekonomka: Probuďme se, důchodců rychle přibývá. Bez změn přijdou drastická opatření | info.cz

Čeká nás břemeno stárnutí, po roce 2030 odejdou silné populační ročníky 70. let a celé veřejné finance to nasměřuje k vysokým deficitům, tvrdí předsedkyně Národní rozpočtové rady (NRR) Eva Zamrazilová. Během 15 let naroste podle prognóz počet důchodců na 2 a půl milionu, teď jich jsou dva miliony. A po roce 2060 už jich budou dokonce 3 miliony.

Zamrazilová volá především po dohodě napříč stranami. Varujícím je podle ní kolaps druhého důchodového pilíře. Opatření Nečasovy vlády totiž následně zrušil Sobotkův kabinet. Ekonomka ale přiznává, že k dohodě je zatím daleko. „K žádným politickým rozhodnutím nedošlo. Pozitivně vnímám alespoň to, že se situací začíná zabývat premiér,“ tvrdí Zamrazilová. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v březnu prohlásila, že zásadní důchodovou reformu Česko nepotřebuje.

Podle Zamrazilové by ale odklad řešení mohl vést např. ke skokovému navýšení věku odchodu do penze. Stát by také mohl začít dramaticky šlapat na tzv. dluhovou brzdu. V praxi by to znamenalo tvrdé zvedání daní i odvodů občanům a firmám. A hrozilo by i snížení důchodů.

Proč politici nechtějí situaci kolem důchodů řešit? Co Zamrazilová říká na argumenty, podle kterých NRR občany straší? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.