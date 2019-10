Erdogan dělá špinavou práci za Evropu, brání nás před miliony uprchlíků, říká arabista Pelikán | info.cz

Stejně jako Kurdové vnímají zradu ze strany USA, chápalo ji za americkou podporu Kurdů i Turecko, jehož vojáci po boku Američanů bojují a umírají na misích NATO. Je mýtus, že Amerika považovala Kurdy za spojence, byli spíše jen nástrojem proti Asadovi a jeho režimu, říká arabista Petr Pelikán. Evropa dle jeho názoru konfliktu nerozumí vůbec. „Turecko pro nás řeší problém s migranty, kterým si nechceme špinit ruce. Erdogan by ani nemusel osoby, které často vůbec nejsou uprchlíky, do Evropy posílat, stačilo by jim jen přestat bránit v odchodu,“ vysvětluje arabista s tím, že „kdyby se turecké stavidlo otevřelo, jsme v háji.“ Proč Pelikán nevěří tomu, že by šlo bojovníky ISIS propuštěné z kurdských vězení dohnat v Evropě ke spravedlnosti? Co vlastně Trump sleduje svými kroky v Sýrii? A jak se turecko-kurdský konflikt přesouvá na naše území? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.