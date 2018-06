EU brání naší svobodu slova před Amerikou, lidé mají právo šířit i lži, říká Luzar z KSČM

Svoboda slova je ohrožená. Poslanec KSČM a předseda podvýboru pro svobodu slova a média Leo Luzar varuje před snahou filtrovat některé informace. Každý má podle něj právo šířit, co uzná za vhodné a rozhodnout se, jestli to je pravda. Třeba i to, že Země je placatá. Taková informace se prý v tomto směru neliší od popisu sitace na východě Ukrajiny. Luzar tvrdí, že i Aeronet a Sputnik píšou pravdu. A varuje před cenzurou podobnou té za komunismu, jen dnes se jí podle něj říká autocenzura a ohrožuje důvěryhodnost médií. Chválí přitom Evropskou unii, která nás prý chrání přes tlakem Ameriky – právě na omezení svobody slova. Jak svobodná jsou česká média? Měl by mít každý možnost šířit i lži? A kdo by měl určit, kde je hranice mezi lží a pravdou? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.