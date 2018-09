Evoluční biolog: Máme roupy. Strašlivý procento lidí vymýšlí hlouposti místo skutečné práce

„Je tu konzumní společnost, tak je pohlaví víc. Jogurtů dříve taky bylo míň.“ Evoluční biolog Jan Zrzavý sice nějak neskáče do stropu z toho, že se dnes rozlišují desítky pohlaví, zároveň tomu ale nepřikládá velkou váhu. Týká se to prý jen skutečně zanedbatelné části obyvatel. Více ho znepokojuje nastupující průmysl 4.0, už teď si prý lidé ve většině případů spíše jen povídají o tom, že něco dělají. Skutečná práce jde dle jeho názoru stranou. A týká se to všech - i právníků. Proč je xenofobie z pohledu evolučního biologa normální? Hrozí lidem krize způsobená neplodností? A v čem se člověk za poslední stovky let vůbec nezměnil? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.