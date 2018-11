Evropu demoluje migrace a tradiční strany už padají, Brusel je mimo realitu, říká Jindrák

V otázce byznysu je to s Čínou běh na delší trať, lidská práva Miloše Zemana zajímají, ale nelze jen tak něco vypustit do vzduchu, při posledních jednáních v Šanghaji tuto otázku neřešil, tvrdí ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Nástupce Hynka Kmoníčka v rozhovoru s Pavlem Štruncem zmiňuje i svůj názor na migraci. Podle něj dochází v posledních čtyřech letech k demolici Evropy, třeba v Německu se dle jeho slov pomalu hroutí zaběhnutý systém politických stran. A ohlášený konec Angely Merkelové v roli kancléřky? Pro Česko to prý bude ztráta, i přes neshody s její migrační politikou si to podle Jindráka uvědomuje i Miloš Zeman. Proč ho štve, když se o prezidentovi mluví jako o ruském trollovi? Proč nejsme připraveni na Němce s jadernými zbraněmi? A jaký je Jindrákův názor na to, že se bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý stane velvyslancem ČR na Slovensku? Podívejte se na video v úvodu článku. TADY si můžete pustit i další interview Pavla Štrunce.