Fico nedokáže Kuciakovo jméno vyslovit a omluvit se. Vnímá jen, že přišel o moc, říká Vagovič | info.cz

Vagovič jako Kuciakův někdejší kolega přiznává, že sledování soudu pro něj není snadné. „Není to samozřejmě nic příjemného, člověku se v hlavě promítají obrazy a emoce z doby před dvěma roky. Je to o to horší, že vidíme naživo lidi, kteří jsou zodpovědní za popravu Jána a Martiny i za objednávku vraždy,“ říká a dodává: „Sám budu vypovídat a budu mít možnost se těmto lidem moci podívat přímo do očí.“

Podle Vagoviče disponuje soud dostatečnými důkazy, aby viníky mohl potrestat a případ se letos uzavřel. Přesto se čeká tvrdá bitva. „Obžalovaní využijí každou možnost na zpochybnění klíčových svědků, budou hledat procesní vady a technikálie, chytat za slovíčka a poukazovat na rozpory ve výpovědích,“ nepochybuje novinář.

Proces podle něj definitivně potvrzuje propojení objednatele vraždy Jána Kuciaka, podnikatele Mariana Kočnera s nejvyššími patry slovenské politiky, zejména s členy strany SMER expremiéra Roberta Fica. „Kočner měl blízké vztahy s mnoha politiky SMERu. S Ficem byli sousedé a tykali si, měl vazby s ministry, místopředsedou parlamentu, europoslanci, policisty, prokuraturou a jejich politicky odsazovaným vedením,“ popisuje Vagovič Kočnerovy vazby. Fico pode něj celý případ vnímá jen optikou toho, že sám přišel o moc. „Kdyby se Kočner necítil jistý sám sebou v rámci atmosféry beztrestnosti a kdyby mu za roky vlády SMER neumožnil vybudovat si síť kontaktů, tak by se k vraždě neodhodlal,“ uzavírá Vagovič.