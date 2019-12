Francouzům už dochází, koho si zvolili. Macron není spasitel, říká docent Eichler | info.cz

Francouzský prezident Emmanuel Macron svým výrokem o NATO podle docenta Jana Eichlera z Ústavu mezinárodních vztahů popisuje stav, jaký skutečně panuje. „Není tu jen článek 5 Washingtonské smlouvy o NATO, na který se odvolávají nové členské země a je pro ně magický. Macron se odvolává na článek 4 o konzultacích a kritizuje i to, že Trump nic nekonzultuje, místo toho si píše na Twitter a staví spojence před hotovou věc,“ vysvětluje Eichler s tím, že za hlavní hrozbu Macron považuje islámský terorismus a zmiňuje v souvislosti s tím území Sahelu. „Francie tam má armádu a v boji jako takovém je sama, ostatní státy jí jen asistují. Mimo to jsou tam i jiné francouzské zájmy, ale nemyslím, že by to byla priorita. Věřím, že Francii jde o potlačení džihádismu,“ dodává Eichler.

Podle Eichlera momentálně Macron bojuje o vlastní pověst. Francouzi mu dle jeho slov ve volbách vystavili bianco šek a nyní zjišťují, koho si vlastně zvolili. „Macron je po dlouhé době prvním prezidentem, který předtím nikdy nebyl starostou. Před ním nebyl starostou ani Charles de Gaulle, ale to je výjimka, ten ono spasitelství prokázal ve druhé světové válce, všichni ostatní byli v tomto ohledu výrazní a zkušení. Je otázka, jak bude přesvědčivý, zprvu byl spíš vítač, teď se stáčí jinam,“ říká Eichler. „Otázkou je i koho proti Macronovi. Vyluxoval levici i pravici, u Marine Le Penové se všichni báli, aby nevyhrála. Želízko v ohni mají socialisté v podobě Bernarda Cazeneuvea,“ doplňuje Eichler.

Eichler upozorňuje i na skutečnost, že protestní hnutí Žluté vesty jsou sice momentálně na ústupu, ale nadcházející chystané demonstrace by je mohly vrátit do hry. „Obzvlášť farmáři jsou šikanováni a napadáni, hlavně zelenými aktivisty. Došlo i ke vpádu do slepičárny. Francouzi by chtěli levné kuře, které by zároveň bylo bio z etického chovu, ale to nejde. Farmářům jde o přežití, starají se o zvířata, která si nemohou vzít dovolenou, a oni sami často také ne,“ říká Eichler. „Mají zlost na Macrona a vzpomínají na Chiraca – toho respektovali a říkali o něm, že zná každou krávu ve svém regionu. Macronovi tykají a na transparentech mají: ‚Macrone odpověz!‘, to se předtím nedělo,“ uzavírá.