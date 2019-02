Fuka: Oscary vyhrála pohádka o rasistovi, řádí korektnost, pořadatelé jsou k smrti vyděšení

Filmový publicista František Fuka roky moderoval český přenos předávání cen americké filmové akademie. Letos poprvé po letech sledoval ceremoniál jenom jako divák. A příští rok se možná nepodívá vůbec. Vkus pěti tisíc členů akademie mu přijde často bizarní, do rozhodování prý v posledních letech navíc výrazně promlouvá snaha o až příliš velkou politickou korektnost. Letošní vítězný snímek Zelená kniha považuje za příjemnou oddychovku, nejlepší film roku v něm ale ani náhodou nevidí. Jde prý především o šablonovitou pohádku o napraveném rasistovi. Co mu vadí na Bohemian Rhapsody? Který film byl pro něj loni z oscarové nabídky nejlepší? A který tam naopak v žádném případě neměl co dělat? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další rozhovory Pavla Štrunce.