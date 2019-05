Generálové Kima popraví, když poslechne Trumpa. Nemá tak silnou pozici, říká Zaorálek | info.cz

Zaorálek vidí posuny k lepšímu. V hlavním městě pozoroval fungující restaurace, stánky, opravené fasády domů i pulzující život. V regionech se sice podle něj od poslední návštěvy nic nezměnilo. Alespoň mocenské centrum ale prý ožilo.

Zaorálek v rozhovoru s Pavlem Štruncem přiblížil mentalitu severokorejských lídrů. Je pro ně prý nepochopitelná závislost na jiném státě. Ať už je to Čína, nebo USA. Zároveň tvrdí, že postavení vůdce Kim Čong-una není ani zdaleka tak pevné, jak by se mohlo zdát. Kim je dle slov Zaorálka především vazalem unikátního systému, ve kterém je moc rozdělená mezi komunistickou stranu a armádu. A pokud by třeba přijal podmínky denuklearizace amerického prezidenta Donalda Trumpa, nejspíš by srážku s realitou vůbec nepřežil.

Proč je potřeba navazovat styky s KLDR? Jak se Severokorejci staví k výtkám o porušování lidských práv? Proč má Česko ve vztahu ke KLDR výjimečnou pozici? Podívejte se na rozhovor.