Glyfosát má devastující účinky, zvyšuje riziko rakoviny a narušuje pohlavní vývoj, říká Poc

Roundupu se přezdívá zabiják plevele. Je to ale i zabiják lidí? Pravděpodobně ano, říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem europoslanec za ČSSD Pavel Poc. Obsažená látka glyfosát podle něj zvyšuje riziko rakoviny a může narušit i pohlavní vývoj dítěte. Stopy glyfosátu jsou přitom ve vodě, zelenině a dostanou se i do masných výrobků. "Je velmi pravděpodobné, že potraviny, které nakupujete, obsahují glyfosát," dodává Poc. Proč látka není zakázaná? Existují jasné důkazy? A zdražily by jeho zákazem potraviny? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.