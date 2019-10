Gottovy šlágry máme v DNA, jeho poslední tajemství se ještě dozvíme, říká Dědek | info.cz

Karel Gott jako soundtrack našich životů. Hudební publicista Honza Dědek vzpomíná na největší ikonu české pěvecké scény s úctou a respektem. „Byl to pokorný, pracovitý a skromný člověk. Profesinál,“ tvrdí. I když jeho kolegové už byli na hotelu, on se dál podepisoval na kartičky svým fanynkám a fanouškům. V 60. letech si ho všimli v Las Vegas. Sinatra východu by prý jako Američan nejspíš ohromil svět. Takhle zůstanou jeho hity v paměti hlavně Čechů a Němců, kde rovněž často vystupoval. V nadcházejících měsících budou Gotta dál plné stránky novin. Chystá se dokumentární film i kniha, ve které zpěvák řekne i věci, které dosud nikdy neřekl. A jednou nejspíš vznikne i filmový příběh, předpovídá publicista. Co rozhodlo o pokračování jeho kariéry v 90. letech? V čem vynikal při styku s novináři a fanoušky? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.