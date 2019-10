Gregor: Učit batolata gender? To je za hranou všeho, výchovu dětí ohrožuje ideologie | info.cz

Vítězí ideologie nad tradiční rodinou? Místopředseda Aliance pro rodinu Jan Gregor tvrdí, že tradiční svazek mezi mužem a ženou se dostává do nenápadné krize. „Současní progresivisté tvrdí, že manželství a rodina je formou útlaku, institut ke svázání ženy,“ tvrdí Gregor. Podle něj začíná ideologie prostupovat i tam, kde to dříve bylo nepředstavitelné. V té souvislosti Gregor napadá způsob, jakým je napsán Plán péče a výchovy v mikrojeslích z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Ten mimo jiné počítá s výukou genderových stereotypů už od 6 měsíců věku dítěte. Gregor kritizuje vybrané pasáže a odmítá také samotný institut mikrojeslí. U českých žen je podle něj poptávka po institucionální výchově až od tří let věku. V čem mu vadí surogátní mateřství? Nadržují média homosexuálům, kteří chtějí vychovávat děti? A proč se lidé dříve tolik nerozváděli? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.