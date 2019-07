Havlíček: Nenávist vůči Babišovi je už patologická, nervózní opozice si sama škodí | info.cz

Spát chodí o půlnoci a vstává krátce po čtvrté ráno. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček je zvyklý na vysoké pracovní tempo. V resortu je to prý potřeba, aby za ním, jak sám říká, nezůstala spálená země. S premiérem Andrejem Babišem se mu spolupracuje i díky tomu dobře, jeho kauzy podle svých slov ale vůbec neřeší. Prý na to není čas. Havlíček v rozhovoru s Pavlem Štruncem mluví v souvislosti s předsedou vlády o patologické nenávisti a osobní animozitě zejména pravicové opozice. Dle slov druhého muže vlády si tím političtí soupeři hnutí ANO ve finále spíš škodí. Shodne se Havlíček s premiérem na inovacích? Co říká na elektromobily? A je v pořádku zvyšovat počet přijatých pracujících cizinců? Podívejte se na video v úvodu článku.