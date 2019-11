Herzmann: Babiš to má jednoduché. Kampaň má nacvičenou a má velkou šanci být prezidentem | info.cz

Babiš podle Herzmanna profituje z toho, že na politické scéně nemá vyzyvatele. „Má to jednoduché a bude tomu tak do té doby, než se vyprofiluje nějaký silný soupeř,“ říká analytik v rozhovoru s Pavlem Štruncem a dodává: „Skutečnost, že byl v StB, třicet let po sametové revoluci velké části lidí sice vadí z principu, ale zároveň i podstatná část voličů toto neřeší s tím, že je to dávno a že už za tu dobu něco dokázal.“

Definitivní uzavření kauzy Čapí hnízdo může podle Herzmanna vyhnat preference hnutí ANO v předvolebních průzkumech až k 35 procentům. Obnovené vyšetřování by Babiše naopak o několik procentních bodů nejspíš připravilo.

Herzmann v rozhovoru upozorňuje, že stále zhruba milion lidí lituje pádu komunismu. „Byli mladí, život byl tehdy pro ně jednodušší. Sice něco dělat nesměli, ale zároveň toho ani moc dělat nemuseli. Pak je tu i nezanedbatelná část populace, která z minulého režimu vyloženě profitovala,“ říká s dovětkem, že komunistická strana – bez ohledu na to, jak se bude jmenovat – má u českých voličů stále prostor. „Stará levice neumí komunikovat s mladými lidmi, zato umí starými prostředky oslovit starší generaci. Na mladé je málo zelená a málo revoluční. KSČM pak nabízí úplně jinou revoluci,“ vysvětluje Herzmann.

Podle analytika má Andrej Babiš i velkou šanci stát se prezidentem. „Není ideální doba kdy kandidaturu oznámit. Některé osobnosti se profilují dlouhodobě, jiní pak v tichosti vše připravují se svým týmem a stačí jim do volebního klání vstoupit tři čtvrtě roku před volbami,“ říká Herzmann. Podle něj se ukázalo, že sázka na volbu „kohokoli, kdo nebude Miloš Zeman“ naposledy vedla k porážce tábora odpůrců současného prezidenta. „Nestačí být jen proti někomu a něčemu. Motivace být pro něco je vždy silnější. Proti Babišovi je jen nevole, ne nějaký aktivní odpor,“ uzavírá Herzmann.