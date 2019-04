Hnilička: Biju na poplach a Babiše neřeším. Jde o zdraví našich dětí, sportu chybí miliardy | info.cz

Poslanec za hnutí ANO a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička chce zachránit český sport. Pravděpodobný budoucí šéf Národní agentury pro sport totiž tvrdí, že se na něj v posledních letech tak trochu zapomnělo. Vidět je to na neúspěších národních reprezentací, ale i ve školách a klubech. „Zaostává celá sportovní infrastruktura, zvelebovali jsme chodníky a zapomněli se starat o sportoviště i to, jak rozdělovat peníze,“ tvrdí olympijský vítěz z Nagana. Podle něj nejde o nic menšího než o zdraví budoucích generací, vyřešit se musí čerpání dotací i výbava pro nejmenší sportovce. Jak to chce dokázat? V čem musí zabrat rodiče? A proč neprožívá kauzy premiéra Andreje Babiše? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.