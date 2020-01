Holec: Ministr mimo ministerstvo. Kremlík prožil poslední smutné dny, musel padnout | info.cz

Konec Vladimíra Kremlíka na postu ministra dopravy byl nevyhnutelný, myslí si komentátor INFO.CZ Petr Holec. „Prožil poslední dva smutné dny, kdy bylo jasné, že musí padnout. Už byl ministrem mimo ministerstvo, nevěděl, co se děje. V televizi vyprávěl, jakou má podporu a nevidí důvod, proč by odcházel, ale v podstatě byl už odvolaný,“ říká Holec. Co Kremlíkovo odvolání vypovídá o schopnostech Andreje Babiše jako personalisty? A proč mají někteří kritici zakázky na elektronické dálniční známky, která se ministrovi stala osudnou, sami máslo na hlavě? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.