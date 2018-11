Horáček: Komunisté se mi mstí a Ondráček je pěšákem další fáze války, nemůžu se s tím spokojit

Rozmlžují se kontury toho, co je pravdivé, s úmyslem vydat veřejný prostor manipulátorům a falzifikátorům, tvrdí neúspěšný kandidát na prezidenta a textař Michal Horáček. Reaguje tak na to, že poslanci minulý týden nevydali Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání. Člen KSČM v minulosti nařknul známého textaře ze spolupráce s tajnou policií. Horáček se odmítá vzdát, bývalého člena pohotovostního pluku SNB Ondráčka zažaluje u civilního soudu. Proč Horáček po vzoru dalších kandidátů nezkusil štěstí v boji o Senát? Co říká na poprask, který vyvolala ocenění Jaromíra Nohavici ruským prezidentem? A myslí si stále, že Češi mají na víc, jak tvrdil v kampani? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si přehrajte TADY.