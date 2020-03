Hospodářská krize kvůli koronaviru je jistá. O příjmy přijdou statisíce Čechů, říká Skuhrovec | info.cz

Podle ekonoma Skuhrovce už můžeme první dopady budoucí ekonomické krize pociťovat. „Vypadly příjmy provozovatelům restaurací, klubů, ubytovacích zařízení, obchodů a dá se pokračovat přes herce a menší povolání. V sumě to pociťují statisíce lidí. Přišli o příjmy nebo o ně v brzké době přijdou, protože jim je jejich zaměstnavatel nebude schopen vyplácet,“ vysvětluje Skuhrovec.

Nejdůležitější je teď podle Skuhrovce těmto skupinám zajistit peníze na základní životní potřeby – jídlo, nájemné a platby za energie – případně jim tyto prostředky poskytovat jinou formou, například odpouštěním nájmů nebo odkladem plateb.

„V Česku máme dlouhodobě problém, že lidé mají poměrně malé finanční zásoby. Dvacet procent nemá peníze ani na měsíc a dalších třicet procent je má na méně než tři měsíce,“ říká Skuhrovec a dává příklad: kdyby teď celé populaci vypadl příjem, tak pětina lidí bude bez peněz už v dubnu, a dalších skoro třetina nejpozději do června.

„Nebudou mít na jídlo a nájem, mohou se ocitnout v dluhové pasti a exekuci, to riziko je takřka okamžité, není moc možností záchrany,“ popisuje situaci Skuhrovec. Přestože finanční rezerva patří k základům finanční gramotnosti, jedná se podle Skuhrovce u nízkopříjmových skupin o knížecí radu. „Realita je taková, že polovina lidí nemá našetřeno dostatek peněz a dlouhodobá karanténa je může existenčně ohrozit dost zásadním způsobem,“ popisuje.

Koronavirus vnímá Skuhrovec jako spouštěč ekonomické krize, že by ale sám o sobě způsobil nekontrolovatelný pád ekonomiky, považuje za nepravděpodobné. „Je x věcí, které se na to nabalí. Kumulovaně může být ta krize velká, vypadne poptávka po obrovském množství zboží, vypadne turismus, bude se snižovat výroba a propouštět. Koronavirus může být dávno zažehnán a krize tu s námi ještě třeba dva roky bude,“ vysvětluje ekonom.

Ve střední Evropě bude podle něj zásadní výpadek automobilového průmyslu. „Automobilky jsou motorem ekonomiky a spolu s nimi stovky firem na ně navázané. Bavíme se o tom, že to přímo zasáhne deset až patnáct procent pracujících v Česku a nepřímo pak silně omezí celou ekonomiku,“ říká Skuhrovec s tím, že automobilky nezavírají proto, že by se zaměstnanci báli, ale proto že je jasné, že v příštím kvartále prodají málo aut. „Můžete-li, jděte si koupit auto. To je pro naši ekonomiku teď úplně nejlepší,“ uzavírá Skuhrovec.