Hrušínský taky sahal dívkám na zadky, dnes by ho obvinily z napadení, říká režisér Anděla páně

„Bojím se, že po tomhle rozhovoru dostanu po čuni,“ říká režisér Jiří Strach. Autor jedné z nejúspěšnějších českých pohádek posledních let se prý v poslední době často setkává s nálepkováním za konzervativní názory. Nedávno se na sociální síti vyfotil v mikině „Je suis Weinstein“ s odkazem na slavného hollywoodského producenta, kterého už desítky žen obvinily ze sexuálních útoků. Strach přiznává, že šlo o provokaci, chtěl tím prý hlavně vyvolat diskuzi, celý projekt bude podle něj spíš zneužíván, než aby konal dobro. „Sledujeme veřejné mediální popravy v přímém přenosu,“ říká Strach v rozhovoru s Pavlem Štruncem a vzpomíná přitom i na natáčení s jedním z nejlepších českých herců všech dob Rudolfem Hrušínským. Strach i v této kampani vidí znaky odklonu od tradičních hodnot, mluví o pomalém rozpadu civilizace a útočení jiných kultur. Proč by podle něj měla mít svoboda slova mantinely? Natočí Anděla Páně 3? A co by popřál všem Čechů do nového roku? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.