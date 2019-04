Iva Pekárková: Je to trapné, ale brexit pomůže ilegálům, uražení Češi odcházejí | info.cz

„My, Poláci.“ Tak už přes deset let hovoří česká spisovatelka Iva Pekárková o východoevropanech, kteří se rozhodli žít ve Velké Británii. Tedy i o sobě. Autorka v rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje zážitky, které bezprostředně souvisely s rozhodnutím Britů opustit Evropskou unii. Připomíná, že řada krajánků by sama volila odchod, aniž by věděli, že to pro ně může znamenat dost výraznou komplikaci. Pekárková už teď sleduje odchod „uražených Poláků“ a s tím související nedostatek lidí např. v sociálních službách. Brexit tak prý paradoxně může pomoct ilegálním migrantům, firmy totiž budou hledat způsoby, jak tzv. ilegály zaměstnat. V rozhovoru mluví rovněž o zvýšené kriminalitě spojené s migrací a popisuje, proč dochází k tolika případům ženské obřízky. Jak by autoři takového zákroku dopadli v rodné Africe? Čemu říká výchova Afrikou? Jsou Češi rasisti? Podívejte se na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.