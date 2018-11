Je tu ohromná nechuť psát o Babišovi objektivně, novináři mluví jako Kalousek, říká Holec

Reportáž Seznamu donutí Andreje Babiše v politice zůstat, je to zarputilý člověk a byznysmen, ti chtějí vyhrát, tvrdí komentátor serveru INFO.CZ Petr Holec. Novinář se v rozhovoru s Pavlem Štruncem ostře vyjadřuje na adresu novinářů, kteří automaticky přebírají rétoriku opozice a jsou vůči těmto informacím málo kritičtí. Vláda teď dle slov Holce závisí na osudu ČSSD, což je podle něj strana, která vykazuje znaky papiňáku před výbuchem. Proč novináři o Babišovi a hnutí ANO podle Holce neinformují objektivně? Kdy je Tomio Okamura toxický, a kdy ne? A je vůbec něco, co by Babiše dokázalo dostat z politiky? Podívejte se na rozhovor. TADY si můžete přehrát všechny rozhovory Pavla Štrunce.