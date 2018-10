Jiří Drahoš: Nebudu poslušným členem klubu. Bojí se nás Zeman i Babiš

Jiří Drahoš ve svém obvodu suverénně opanoval první kolo voleb do Senátu a byl rovnou zvolen. Ale co dál? Zatím se příliš nechce bavit o tom, do jakého klubu vstoupí. Ví jen, že rozhodně nebude „papouškovat“ jeho rozhodnutí. „Nejsem stádní člověk,“ říká Drahoš v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Hodlá se i dál vymezovat vůči populistům a extremistům. Miloše Zemana s Andrejem Babišem sice do druhé jmenované kategorie neřadí, přesto je ale považuje za politiky, kteří by se jeho spolku mohli bát. Opsal od něj Andrej Babiš řešení migrační krize? Který člen hnutí ANO je mu sympatický? A je SPD mrtvou stranou? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.