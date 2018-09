Jolanda v Máte slovo? Co vám jako chybí, je tam i kritický hlas, říká Michaela Jílková

"Hodně budeš někde" je jeden z povedenějších citátů kartářky Jolandy. Internetová legenda se na začátku září podívala do veřejnoprávní televize, kde se stala aktivní diskutérkou v pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Právě ta v rozhovoru s Pavlem Štruncem kontroverzní dramaturgický krok hájí. "Je to nejznámější věštkyně, lidé za tyto služby utrácejí desítky milionů korun a proto mají právo znát její názory," říká Jílková. Co říká na ostrou kritiku některých radních České televize? Patří vůbec pořad typu Máte slovo na veřejnoprávní médium? A co Michaelu Jílkovou štve na domácí politice? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát tady.