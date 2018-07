Jsem proti lichvě, podnikání Stuchlíka si nastuduji, říká exjednička ANO v Praze Nacher

Ten, kdo rozhodl, přebírá odpovědnost. Teď už bývalý kandidát na pražského primátora Patrik Nacher přijal své odsunutí na druhou pozici kandidátky. Z rozhodnutí vedení hnutí ANO prý není nervózní ani ukřivděný. Tvrdí, že neměl podporu Andreje Babiše, nebo někoho kolem něj. Zároveň ale dodává, že by dovedl ANO k vítězství. Chce nabídnout třeba plán, díky kterému by měli být Pražané na své město znovu hrdí a pocítit, že bydlí v jednom z nejbohatších regionů. Nacher prý nemá potřebu se teď obhajovat, nezmění nic ani na svém ostrém názoru na lichvu a podnikání v nebankovních půjčkách. I proto se chce ptát nového kandidáta na primátora Stuchlíka na jeho podnikání v tomto oboru. Zároveň ale říká, že není soudce. Jak se teď cítí na druhém místě pražské kandidátky? Vadí mu osoba Petra Stuchlíka? A co přesně chce nabídnout Pražanům? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.