Jsem všechno, co Češi nenávidí. Počítám s tím, že mě můžou zavraždit, říká kněz Tomáš Halík

Katolický kněz Tomáš Halík se nebojí postavit většinovému názoru. Vnímá to svým způsobem jako poslání. V rozhovoru s Pavlem Štruncem prozrazuje, že počítá s tím, že by mu právě kvůli jeho názorům mohl někdo ublížit. Po nepříjemném zážitku, který v rozhovoru popisuje, s úsměvem dodává, že vražda u oltáře by byla nejkratší cesta do nebe. Jde přitom prý o to, že zosobňuje to, co část Čechů nenávidí. Naposledy se to ukázalo, když se postavil proti většinovému odsouzení hry Naše násilí a vaše násilí. Její autor nám prý nastavuje zrcadlo. A Halík tvrdí, že pravda je vždy na straně menšiny. Proč? Co je podle něj největší nemoc dneška? V čem prospěly tzv. církevní restituce státu a uškodily církvi? A skutečně se bojí Tomáš Halík o život?