Jsme xenofobní vůči stáří, nebuďte morousové, dožijete se vyššího věku, říká Holmerová

Češi se bojí stáří, platí to už pro lidi starší 55 let, struktura společnosti se změnila, žijeme daleko od sebe, pro starší je život složitější, tvrdí gerontoložka Iva Holmerová. Říká, že vyššího věku se dožívají veselejší lidé, svou práci považuje i proto za krásnou. Mluví se v Česku dostatečně o smrti? Co by se mělo změnit v médiích? A je sex seniorů tabu? Podívejte se na rozhovor, všechny díly pořadu Štrunc! si pusťte TADY.