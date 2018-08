K okupaci vůbec nemuselo dojít, čeští bolševici ani neprojevili snahu bránit se, říká historik

Byla invaze vojsk Varšavské smlouvy před 50 lety nevyhnutelná? Historik Michal Macháček v rozhovoru s Pavlem Štruncem přibližuje klíčové momenty před okupací, vysvětluje, proč k ní došlo a mluví také o roli Spojených států amerických. Za jakých podmínek by Západ reagoval? Co společnost očekávala od Gustáva Husáka? A co očekával on od Sovětského svazu? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.