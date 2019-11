Kandidatura na prezidenta? Bral bych ji jako službu státu, říká generál Pavel | info.cz

„Řekl jsem, že chci být angažovaným a odpovědným občanem a dělat, co v rámci svých možností mohu udělat ve prospěch této země. Může nastat situace, kdy budu kandidaturu na prezidenta brát jako službu státu,“ říká generál Petr Pavel s tím, že sice nemá ambice vstupovat právě teď do politiky, ale svůj postoj by přehodnotil, pokud by Česko mělo směřovat blíže k Rusku a Číně nebo by hrozila jeho proměna do podoby současného Maďarska. „Vidím politiky, kteří by toho byli schopni, ale nebudu je jmenovat,“ dodává. Proč bývalý předseda vojenského výboru NATO považuje situaci na severu Sýrie za selhání jak Severoatlantické aliance, tak Evropské unie a jakých chyb se spojenecké organizace vůči Turecku dopustily? A jak generál Pavel vysvětluje svou službu v armádě za minulého režimu? Podívejte se na video v úvodu článku.