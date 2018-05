Kardinál Duka: Menšiny tu vytvářejí totalitu, to si netroufli ani nacisté, jsme v nejhlubší krizi

„Evropa se dostala do situace totálního chaosu.“ Kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka se velmi ostře ohradil vůči řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi. Kvůli hře, ve které Ježíš znásilňuje muslimku, ho nazývá nevzdělaným a prolhaným. Podle Duky dokonce umělci uvedením hry porušili zákon a měli by být stíháni. Tvrdí, že si dovolili víc než komunisté nebo nacisté. Dle názoru Duky se nacházíme v nejhlubší krizi demokracie, kardinál zároveň kritizuje nečinnost některých politických stran, které se nezapojují do tvorby vlády. O trestně stíhaném premiérovi by měli podle něj rozhodnout nejdřív soudy. Kolik Čechů v něco věří? Jak velký problém je migrace a kolik peněz na pomoc uprchlíkům se rozkradlo? Vadí arcibiskupovi komunisté ve vládě? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.