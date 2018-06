Kim Trumpa okouzlil, dohoda je ale jen cár papíru, říká Marek Hudema přímo z historického summitu

Zlom, ale taky divadlo. Reporér INFO.CZ Marek Hudema sledoval summit Donalda Trump s Kim Čong-unem přímo v Singapuru a popisuje, že to byl chaos. Oba muži můžou doma ohlásit, že zvítězili. To, co podepsali, je ale podle Hudemy jen cár papíru. Je to prý dokonce slabší, než předchozí dohody. Trump se snaží vyjednávat jako byznysmen, nejde o skutečnou diplomacii. Hudema dodává, že se zdálo, že Kim Čong-un Trumpa okouzlil. Co přesně se tedy dojednalo? Zbaví se KLDR vůbec někdy jaderných zbraní? Nebo jen toho, co už nepotřebuje? A jak se místní v Singapuru snažili na summitu vydělat? Podívejte se na rozhovor.