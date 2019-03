Klaus ml.: Cítil jsem bezmoc, ztrácíme naši zem. Neomluvím se, z ODS mě vyhodí nejspíš zítra

Poslanec Václav Klaus ml. počítá s tím, že následující víkend bude v ODS jeho posledním. Zasedne totiž výkonná rada strany a podle něj vše nasvědčuje tomu, že v partaji, kterou zakládal jeho otec, nedobrovolně skončí. A co dál? "Ve sněmovně zůstanu a obrátím se na voliče," říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Nevylučuje vznik nové strany, ani prezidentskou kandidaturu, ale odmítá, že by jeho kontroverzní výroky byly dopředu plánovanou strategií. Připouští, že příměr o židovských transportech byl přepjatý, omluvit se ale nehodlá, nechce prý vyhovět těm, kteří ho označují za antisemitu. Bude se mu po ODS stýskat? Co je jeho noční můra? A proč mu neudělala radost slova podpory od jeho otce? Podívejte si na rozhovor. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ si můžete přehrát další interview Pavla Štrunce.