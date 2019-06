Komárek: Babiš je pro demonstranty čiré zlo, vadí jim, i jak vypadá. Znám ho, myslí to dobře | info.cz

Novinář a bývalý poslanec za hnutí ANO Martin Komárek stále věří Andreji Babišovi. Zná ho jako mimořádně nadaného manažera a agresivního podnikatele, který to ale ve výsledku s Českou republikou myslí dobře. Svým přátelům, kteří proti premiérovi vystupují, už ale názorově neoponuje.

Babišovým kritikům dle Komárka vadí především jeho trestní stíhání a minulost u StB. S tím prý Babiš nic neudělá, proto nemá cenu demonstrantům ustupovat. Jakákoliv dobrá vůle by se podle Komárka obrátila proti němu. S duchem listopadu '89 současné protesty nelze srovnávat, tehdy šlo o demokracii, teď jde o nechuť k jednomu politikovi, míní Komárek.

Podle Komárka jsou ale rizikem pro další Babišovu politickou budoucnost zjištění Evropské komise. Pokud se finální audit potvrdí, aura politika-spasitele prý může být fuč. „Lidi by viděli, že mu nešlo o dobro země, ale o dotace, to by byl skutečný posun,“ domnívá se komentátor.

V čem demonstranti dělají chyby? Proč je dobře, že s Agrofertem rozvázala spolupráci kapela Kryštof? Kdo by měl teoreticky možnost ovlivnit projednávání kauzy Čapí hnízdo? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.