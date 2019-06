Komunistka Vostrá: Babišovi jde jen o image. Nerozezná levici od pravice, inspirujeme ho | info.cz

Vláda hnutí ANO a ČSSD se dál může opřít o hlasy komunistů. Při středečním hlasování o nedůvěře se strana sice zdržela, ale v podstatě tak vyslovila trvající toleranci. Podle poslankyně Miloslavy Vostré to shrnuje postoj členů vůči aktuální politice koaličních spojenců: zatím plníte náš program, ale jsou tu věci, které by se daly zlepšit.

Vostrá kritizuje vládu za příliš vysoký schodek státního rozpočtu, který teď počítá se 40 miliardami. Podle ní se dá ušetřit minimálně deset miliard. Úspory vidí zejména na výdajové straně jednotlivých ministerstev. A nelíbí se jí také komunikace mezi resorty, která podle ní vedla k hrozícímu výpadku financí na sociální služby. Očekává, že příští rok se nic podobného nebude opakovat.

Podle Vostré není shození vlády kvůli aférám Andreje Babiše na pořadu dne. Řešit by se to podle ní mělo až s rozsudkem soudu. I obžalovaný premiér je lepší než návrat pravice, míní Vostrá s poukazem na vlády, které byly u moci v letech 2006 – 2013. Jednu nepřekročitelnou podmínku ale komunisté mají nadále: jakékoliv rozšiřování zahraničních vojenských misí by znamenalo okamžitý konec tolerance.

