Konec idyly z filmů o četnících. Jihem Francie zmítá islamismus a žhářství, říká Kechlibar | info.cz

„Jižní Francie už není idylkou z filmů o četnících, trápí ji problémy etnického a náboženského charakteru. Prezident Macron i vláda si uvědomují, že by se s tím mělo něco dělat, otázkou ale je, zda ještě něco vůbec dělat jde,“ tvrdí publicista a spisovatel Marian Kechlibar, který nedávno pokřtil novou knihu Krvavé levandule. V té popisuje dění na jihu Francie blízké budoucnosti, kde by problémy, kterými region trpí ještě eskalovaly. Co je příčinou dnešní situace a jak se k ní staví bezpečnostní složky? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.