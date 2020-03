Koronavirus je obrovská výzva. Lidé tápou, zkoušíme najít hranici možného, říká Kovářová | info.cz

Pandemie koronaviru je velkou výzvou pro všechny, výjimkou není ani justiční systém. „Je to obrovský test, výzva a zkouška pro justici. Nikdy předtím jsme se s ničím podobným nesetkali, řešíme všechno za pochodu, vše je poprvé,“ říká advokátka Daniela Kovářová. Jako prezidentka Unie rodinných advokátů poukazuje na to, že současná krize může být i příležitostí pro zlepšení mezilidských vztahů. Jak ona i další advokáti pomáhají a jak se na ně obrátit? Jak budou fungovat soudy? A čeká nás vyšší porodnost nebo rozvodovost? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Dopady koronavirové pandemie se nevyhnou ani právu a justici. „Rozsudky pořád platí; soudní jednání, nebudou-li odvolána, budou běžet; všechny lhůty zůstávají zachovány,“ upozorňuje advokátka Daniela Kovářová.

Řada soudů nicméně z vlastní iniciativy začíná s odklady jednání, která nejsou nezbytná, na květen. „Jde to ruku v ruce s našimi doporučeními. I my advokáti jsme buď přišli do práce, nebo začali z domova rušit schůzky a jednání,“ říká Kovářová s tím, že dotazů klientů, kteří si v současné mimořádné situaci neví rady, přibývá. I proto se Kovářová rozhodla pro založení projektu Koroporadna, kde spolu s ostatními experty na tyto dotazy odpovídá a odpovědi následně zveřejňuje.

„Moc se mi líbí, kolik odborníků se mi přihlásilo na spolupráci. Máme asi tři desítky advokátů, psychoterapeutů, psychologů, lékařů i expertů z jiných odvětví. Všichni jsou on-line k dispozici, odpovídají na dotazy a uklidňují veřejnost,“ popisuje Kovářová projekt Koroporadny. Mezi dotazy zaslanými na adresu koroporadna@uracr.cz a následně i zveřejněnými s odpověďmi na stránkách Unie rodinných advokátů jsou podle Kovářové dotazy od zaměstnavatelů, starostů, lidí nasazených v krizi a zejména běžných občanů.

Konkrétní dotazy se pak nejčastěji týkají rodinného, občanského a pracovního práva. „Pokoušíme se najít hranici možného a nemožného, je to pochopitelně velmi riskantní a nejisté. Nikdo neví, zda jsou odpovědi správně a jak budou přehodnocovány. Nemáme patent na rozum, pokoušíme se pomoci jak to jde,“ říká Kovářová.

Krizi způsobenou pandemií je podle Kovářové možné brát i jako příležitost. „Je to příležitost něco změnit, třeba v problematických vztazích, a zkusit najít jiná řešení. Mám pocit, že se to i děje. Možná někomu ta krize napomohla a vztahy vylepšila,“ hodnotí optimisticky situaci Kovářová.

„Naprostá většina našich klientů a jejich rodinných příslušníků je schopna odstoupit od svých palčivých problémů. Jsou schopni se dohodnout a nacházejí nové cesty ke spolupráci. Koneckonců není to nic, co bychom neznali třeba z doby povodní. Mám pocit, že se lidi spíš semkli a pomáhají si. Tleskám tomu a jsem ráda, že se to děje,“ říká Kovářová.

„Pevně doufám, že bude vyšší porodnost než rozvodovost a za devět měsíců se tu objeví koronavirová generace. Cynicky ale dodávám, mějte číslo na rozvodového advokáta, abyste mu mohli zavolat,“ s nadsázkou uzavírá Kovářová.