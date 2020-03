Koronavirus je obrovská zátěž na psychiku. Pesimisté riskují, že to nevydrží, říká Špok | info.cz

„Vidíme kolem sebe, že koronavirus je velice náročný na lidskou psychiku,“ říká Špok. „Pokud někdo už má nakročeno k nějakému většímu stresu nebo krizi, pak mu ta epidemie rozhodně nijak nepomůže,“ pokračuje.

Jednou z cest, jak prohloubení negativních dopadů na psychiku předejít, je podle Špoka omezit přísun zpráv, které se na nás dnes valí v jednolitém proudu. „Jistě by bylo zodpovědné dělat méně politických vystoupení a totéž by bylo lepší i v mediálním prostoru: sdělovat jen to nejpodstatnější, ne každou drobnost. Senioři už se ani nemohou vyznat v tom, co platí a neplatí, informací je moc,“ vysvětluje Špok.

Špok je přesvědčený, že Češi si zatím v mimořádných opatřeních vedou dobře. „Ale brzy vše hodnotit, jsme teprve na začátku. Nicméně jako společnost vycházíme dobře v tom, že respektujeme opatření a chováme se zodpovědně,“ říká a dodává: „Rozhodování je nesmírně obtížné, epidemie bude trvat týdny až měsíce. Kdyby začalo docházet k masovějšímu nedodržování pravidel, tak už s tím nikdo, ani represivní složky, nic moc neudělá. Nezávidím těm, kteří rozhodují o přísnosti karantény. Na jedné strany je tu snaha co nejvíce zamezit šíření viru, a na druhé to, co jsme a nejsme schopni dlouhodobě vydržet.“

Podle Špoka je důležité si v domácí karanténě co nejrychleji nastavit pravidla ohledně vlastní psychiky. „Nemysleme si, že zatím jsme na tom dobře, dva týdny si odpočineme a pak budeme přemýšlet nad tím, jak si nastavit režim, abychom snížili stres. Měli bychom si uvědomit, že individuálním úkolem každého z nás je začít o sebe pečovat. Lidé, co už mají nějakou historii s psychickými problémy, by měli dát mnohem větší pozor a měli by něco dělat hned teď,“ varuje Špok a dodává, že na svých stránkách uvádí základní doporučení.