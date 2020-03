Koronavirus nemusí mít jen negativní dopady. Nahrává třeba novým technologiím, říká Mejstřík | info.cz

Epidemie koronaviru nemusí mít na ekonomiku nutně jen negativní dopad, říká ekonom Michal Mejstřík. Řada firem začala zkoumat analýzu rizik, což se v minulosti moc nedělo, a teď to doceňují. Může to vést k tomu, že se rozhodnou pro investice a zavedení nových technologií, vysvětluje Mejstřík v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Koronavirus dle jeho názoru může paradoxně posloužit jako jakýsi ekonomický katalyzátor. Jaká odvětví mohou z koronaviru nejvíce profitovat a jaká jsou naopak nejvíce ohrožena? Jak znovu nastartovat zpomalenou ekonomiku? A co hrozí Česku nebo Itálii? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Koronavirus má pochopitelně vliv nejen na lidské zdraví, ale i globální ekonomiku. Podle ekonoma Michala Mejstříka ale nemusí být jeho dopady jen negativní. „Koronavirus odstartoval určité věci a stal se jakýmsi katalyzátorem. Mimo jiné díky němu došlo i ke korekci cen amerických akcií, což trochu propíchlo nějakou tu bublinku, která tam vznikla,“ vysvětluje Mejstřík.

Pro některá odvětví může mít epidemie podle něj paradoxně do budoucna pozitivní přínos. „Ukazuje se, že některým technologiím tato krize pomáhá, třeba 3D tisku,“ uvádí Mejstřík. Kupříkladu části turbovrtulových motorů se vyrábí takzvaným 3D metalurgickým nanášením. Nová technologie, která je navíc ještě robotizovaná, tak nahrazuje 850 dodavatelů. „Je to i způsob, jak některé výroby vrátit zpět do zemí svého původu,“ míní Mejstřík.

Profitovat na koronavirové epidemii mohou podle Mejstříka i výrobci roušek, respirátorů a podobných lékařských pomůcek. „Nyní mohou prodávat své výrobky za prakticky jakoukoliv cenu. A jakkoliv se vláda snaží brzdit růst cen například oněch respirátorů, tak odborníci, kteří to nedostatkové zboží dostávají na trh, jsou schopni ho pod různými záminkami prodávat za mnohonásobek standardní ceny,“ říká Mejstřík. Pozitivní dopady v tomto ohledu mohou podle něj pocítit i čeští dodavatelé nanotechnologií.

Česko podle Mejstříka výpadky způsobené nejen přerušením výroby v Číně, ale i zpožděním dopravců a dodavatelů ustojí. Horší bude situace pro Itálii, která je evropským epicentrem koronaviru. „Itálie má ten problém, že většina průmyslu je soustředěna na postiženém severu země,“ upozorňuje ekonom. Země navíc podle něj dlouho využívala svého postavení zakládajícího člena EU a vyhýbala se razantnějším opatřením. „Třicet let měla málo rostoucí HDP, pakliže vůbec, a žádné reformy. Žila z bohaté minulosti a úspěšného severu,“ říká Mejstřík s tím, že zasažení ekonomicky významné části země by mohlo mít vážné dopady na celou Itálii.

Velkým problémem by pro celou Evropu podle Mejstříka bylo rozvinutí epidemie v USA. „Významný dopad bych spatřoval na straně exportní. Je důležité, aby se ta případná infekce nerozšířila do USA jako významného trhu. Pro Evropu jsou Spojené státy spolu s Čínou nejvýznamnějšími trhy, způsobilo by to problém i na straně poptávky. Jsem ale přesvědčen, že vyspělé země si s tou epidemií poradí,“ uzavírá optimisticky Mejstřík.