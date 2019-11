Korporace z Česka odvádějí biliony a politici to neřeší. Jde i o vaše mzdy, varuje Švihlíková | info.cz

„Když oslavujeme třicet let kapitalismu, měli bychom se na věc podívat hlavně analyticky, vyhodnotit chyby a poučit se z nich,“ říká Švihlíková v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Podle ní se Česku podařilo znovu se integrovat do světové ekonomiky, ale již od samého počátku to bylo provázeno silným vlivem nadnárodních korporací, který jsme ignorovali. „Postavili jsme se do role závislé ekonomiky až ekonomické kolonie. Máme tu velkou přítomnost zahraničního kapitálu, počátky transformace byly ovlivněny Washingtonským konsensem, tedy že konkurenceschopnosti dosáhneme tím, že budeme laciní – devalvujeme měnu a budeme poskytovat levnou práci,“ vysvětluje.

Podle Švihlíkové je důležité v debatách o udržitelnosti současného stavu od sebe oddělit demokracii a neoliberální kapitalismus, respektive rentiérský kapitalismus, jak nazývá současné ekonomické uspořádání v Česku. „Posloužili jsme jako experimentální laboratoř toho, jak moc lze do ekonomiky onen neoliberální kapitalismus implementovat,“ říká Švihlíková a dodává, že mateřské korporace z ekonomicky vyspělých zemí každoročně prostřednictvím dceřinných společností vyvedou až půl bilionu korun. „Ty peníze nám chybí a naše ekonomika to pociťuje. Politici se pak hádají o desítky miliard, ale řádově větší částky, které nám utíkají, neřeší,“ dodává Švihlíková.

Politici podle Švihlíkové nejsou schopni nic dělat, jelikož jsou natolik spjati s ekonomickou transformací, že by pro změnu museli popřít sami sebe. „Nemůžeme jen udržovat status quo a na první místo klást vlastní politické přežití. Nadto nevidím politiky, kteří by byli dominantně odpovědní Česku a jeho voličům. Tuto odpovědnost pociťují hlavně vůči Berlínu a Bruselu,“ říká a dodává, že ekonomické velmoci, a to i ty evropské, vždy činí rozhodnutí výhodná hlavně pro ně samotné, akorát se to snaží zaobalit pod jakési evropské zájmy. „Světová ekonomika nestojí na hodnotách lidství a lásky, ale na čistém kalkulu,“ uzavírá Švihlíková.



