Koudelka: Na Hradě nejsou původní klenoty, žezlo a jablko mají Rakušané, stydíme se o ně říct

Královské jablko a žezlo uložené v Hofburgu ve Vídni jsou ve skutečnosti původní české korunovační klenoty, tvrdí bývalý poslanec ČSSD a docent práva Zdeněk Koudelka. Uvádí to prý samotná hofburgská pokladnice, tedy rakouský stát. Koudelka proto bojuje za to, aby se klenoty do Česka vrátily, na Hradě jsou teď totiž renesanční „náhražky" z 16. století. Koudelku udivuje, že Česko si o ně neřeklo, Rakušanům přitom před časem vrátilo zámecké židle a ještě je na vlastní náklady zrestaurovalo. Jsme Rakušanům pro smích? Jak by Česko mohlo původní klenoty dostat zpět? A je to vůbec reálné? Podívejte se na část rozhovoru v úvodu článku. Níže si pusťte celý rozhovor, mj. o sjezdu ČSSD a názorech Koudelky na připravovanou ústavní žalobu na prezidenta republiky.