Krajina je otrávená a nikoho to nezajímá. Zabíjí včely, problémy budou desítky let, varuje Hruška

Může za extrémy příroda, nebo my? Přírodovědec Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd tvrdí, že chyba je na straně člověka. Musíme podle něj změnit zemědělství, lesnictví a hlavně si zvyknout na extrémy. Krásné jaro a podzim tu prý desítky let nebudou. Navíc je na místě výrazně zdražit vodu – aspoň tedy pro ty, kteří s ní plýtvají. A Hruška dodává, že díky tomu, jak se u nás hospodaří, je v zemi koktejl nebezpečných pesticidů. A kvůli vymírání včel, čmeláků a dalších opylovačů budeme mít desítky let problémy. Jak se změní to, co kupujeme v obchodech? Co děláme v zemědělství špatně a proč jsou škodlivé dotace? A je řepka ten ďábel, který za všechno může?