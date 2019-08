Kriegel v letadle čekal na smrt, telefonát manželce ho jen utvrdil, říká Fíla o hrdinovi okupace | info.cz

František Kriegel. Hrdina, kterému se nikdy nedostalo uznání. Režisér Ivan Fíla už roky mapuje osud jediného československého politika, který odmítl podepsat Moskevský protokol krátce po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v srpnu 1968. O život šlo jemu a nejspíš i jeho manželce, přesto neustoupil. Jen náhodou se vyhnul smrti na Sibiři, komunisté ho po návratu do vlasti pronásledovali až do jeho skonu. Fíla o Kriegelovi napsal úspěšný román, příští rok by o něm chtěl začít natáčet roky plánovaný film. Proč je důležité znát životní dráhu kdysi přesvědčeného komunisty? V čem je jeho osud důležitý pro pochopení aktuálních souvislostí? Jaký byl rozdíl mezi ním a ostatními vysoce postavenými bolševiky? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.