Kříž: Babiš se chytil do pasti. Zhysterizoval policii i veřejnou správu, k moci se dostali chaoti

Andrej Babiš má omezené možnosti, co a jak dělat, zkomplikoval veškeré možné zákony a státní správu dostal do nehybnosti, tvrdí pravicový ekonom Karel Kříž. Za současného premiéra se dle jeho názoru zablokoval jakýkoliv rozvoj. Kříž v rozhovoru s Pavlem Štruncem kritizuje také odliv dividend, podle něj se kvůli tomu zahraniční byznysmeni Česku smějí. A celkový účet za ně? Podle Kříže by v optimálním případě mohla každá česká rodina průměrně získat desítky tisíc korun ročně. Jak k takovému číslu přišel? Proč je podle něj Česko krmelcem Evropy? A z jakého důvodu se nemáme obávat dluhu? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce si můžete přehrát TADY.