Krizové vládnutí může vládě příliš zachutnat. Hlídejme ji, jde o naše svobody, říká Cikrt | info.cz

Intenzita, s jakou se začal Evropou šířit koronavirus, všechny překvapila, konstatuje Cikrt a přiznává: „I já jsem ještě před měsícem a půl hlásal, že Evropa se svým systémem hygienické péče, ochrany veřejného zdraví a vyspělou zdravotní péčí nikdy nemůže mít takový počet případů a rozsah nebezpečí a umírajících, jako má Čína. A vidíme, co se stalo v Itálii, která je na tom už hůř než Čína.“

Dobrou zprávou je podle něj to, že české zdravotnictví má předpoklady krizi překonat. „Infekce se tu šíří jinak než v zemích, které jsou na tom opravdu špatně. Máme dostatek lůžek s patřičným vybavením ventilátorů, v přepočtu na obyvatele více než ta Itálie. A za třetí, české zdravotnictví, ač na něj často nadáváme a máme tisíce jistě oprávněných připomínek, je velice kvalitní a má vysoce kvalifikovaný personál schopný improvizace, což nám lékaři a sestry dokazují už teď,“ vysvětluje Cikrt.

Koronavirovou krizi podle Cikrta zatím zvládá i vláda. Na zhodnocení konkrétních kroků a opatření bude dostatek času poté, co se pandemii podaří porazit. „Zejména premiér ze začátku chápal krizi jako příležitost zlepšit si PR obraz a být takovým tím dobrotivým otcem národa, který ho zachrání. Myslím, že z toho pomalu střízliví a dává prostor i dalším lidem, zejména ministru vnitra Hamáčkovi, který působí klidně a kompetentně,“ hodnotí počínání kabinetu Cikrt. I ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle něj dělá, co je v jeho silách, a řídí se názory odborníků, kteří jsou ale na rozdíl od něj – říká Cikrt – politicky nedotknutelní, a veškeré chyby tak jdou za ministrem. „Když se podíváme na pandemický plán, tak dnes je to bezcenný cár papíru, bude ho potřeba přepsat a úplně jinak koncipovat. Když ta krize začala, neměl se ministr zdravotnictví o co opřít,“ dodává Cikrt.

Jako nereálné hodnotí Cikrt spekulace o nahrazení Adama Vojtěcha jeho náměstkem Romanem Prymulou. Jako důvod uvádí, že z Prymuly samotného je silný politický hráč, ač není politikem, a pro Andreje Babiše by nebylo strategické mít v čele rezortu zdravotnictví takto silnou osobnost. To, že je Prymula v čele Ústředního krizového štábu, považuje Cikrt za chybu. Měl by tam být politik s patřičnou odpovědností.

„Mám velké obavy, že tento krizový systém vládnutí může být pro ty, co vládnou, velmi příjemný. Dá se snadno rozhodovat a nabýt u toho dojmu, jak to dělám pro národ a je to dobře. Nějaké ty svobody se pak nejprve dočasně a pak na delší dobu omezí,“ upozorňuje Cikrt na možná rizika toho, že vládě si krizový styl řízení státu může až příliš zalíbit. „Zde vidím klíčovou roli parlamentu, jako poslanců, tak senátorů, aby vládu ohlídali,“ uzavírá.