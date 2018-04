Krutý kapitalismus lidi zklamal, proto se chtějí nechat ovládat Babišem, rozumím jim, říká Ruml

První Pirát české politiky. To byl, aspoň podle Mirka Topolánka, bývalý ministr Jan Ruml, který teď chce právě za Piráty znovu do Senátu. Ve straně ale cítí nevoli, je prý za zenitem. Sám přitom říká, že 90. léta lidi zklamala a o tehdejší době mluví jako o krutém kapitalismu, tedy aspoň pro většinu Čechů. Lidi přitom podle něj zapomněli třeba na to, jak strašné věci dělal jako premiér Miloš Zeman. Opoziční smlouva prý přinesla korupci, a teď je situace podobná. To, že lidé volí právě Miloše Zemana a Andreje Babiše, je ale podle Rumla logické. Proč? Jak by se měli Piráti změnit? A je chyba, že nešel se Zemanem do vlády? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.