KSČM je demokratická strana, vládnout s Babišem je správné pro Česko, říká expremiér Špidla

Reálpolitika v akci. Expremiér a někdejší poradce premiéra Sobotky Vladimír Špidla hodnotí vstup ČSSD do vlády s Andrejem Babišem kladně. Strana podle něj zkalkulovala všechny možnosti a tahle prostě byla pro Česko nejlepší. Problém prý není ani podpora od KSČM, protože ta je už 30 let součást systému a spolupracovaly s ní i strany, které to teď kritizují. Špidla navíc souhlasí s hodnocením premiéra Babiše, že KSČM je demokratická strana. Samotná ČSSD si podle něj teď projde těžkým obdobím. Má se změnit vedení a měl by rezignovat Milan Chovanec? V čem Vladimír Špidla KSČM nevěří a proč o opozici v souvislosti s ní říká, že je pokrytecká? A v čem se dnešní situace podobá opoziční smlouvě? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete ZDE.